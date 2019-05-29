Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Новое поколение Bentley Flying Spur будет представлено 11 июня, но компания уже рассказала про опции роскошного седана и показала его внешность.

В основе Flying Spur будет лежать платформа MSB, а такая используется на Porsche Panamera и от него британскому седану досталось полноуправляемое шасси.

Также машину оснастили адаптивной подвеской Bentley Dynamic Ride с регулировкой жесткости амортизаторов.

Полноуправляемое шасси позволит автомобилю быть более управляемым на высоких и манёвренным на низких скоростях.

Привод в новом поколении Bentley Flying Spur будет полным, но муфта весь крутящий момент будет передавать на задние колеса, а передние будут подключаться только при пробуксовке задних.

Ранее сообщалось, что в Bentley Flying Spur будут новые отделочные материалы, среди которых будет и 3D-кожа разработанная специалистами марки.

Под капотом седана будет устанавливаться бензиновый W12 объемом 6,0-литров. Его отдача составит 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента.

Также будет предложен менее производительный V8 мощность 550 л.с. и 770 Нм. Позже в продаже появится гибридная версия Flying Spur с силовой установкой позаимствованной у Porsche Panamera 4 E-Hybrid.

