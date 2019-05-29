Audi сертифицировала в России новый кроссовер Audi Q3

Компания Audi в России получила ОТТС на новое поколение кроссовера Audi Q3. Судя по документам, на российском рынке автомобиль будет доступен с единственным 1,4-литровым двигателем.



Также, модель в нашей стране предложат только в переднеприводном исполнении. Мощность мотора составит 150 л.с., а работать он будет в паре с шестискоростной роботизированной коробкой передач.

На европейском рынке второе поколение автомобиля доступно с 2,0-литровым двигателем мощностью 190 и 230 л.с.

На других рынка предлагается еще и дизельный двигатель с отдачей 150 или 190 л.с. К сожалению, о сроках выхода нового Audi Q3 на российский рынок пока не сообщается.