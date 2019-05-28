Hyundai Santa Fe 2019 в новой версии поступил в продажу на китайском рынке в марте этого года.

Удлиненная версия автомобиля пользовалась повышенным спросом еще на этапе приема предварительных заказов, а недавно производитель сообщил, что удлиненный Hyundai Santa Fe 2019 показал рекордные продажи.

В частности, речь идет о реализации 5,5 тыс. экземпляров модели за период с момента начала продаж, что оказалось даже больше, чем было передано кроссоверов прошлого поколения за весь прошлый год.

Hyundai Santa Fe 2019 представлен в Китае только в удлиненной версии. Этот автомобиль для китайского рынка удлинили на 160 мм, а его колесная база выросла на 100 мм.

Дизайн кроссовера остался, как и у глобальной модели, а вот одним из отличий удлиненного Hyundai Santa Fe 2019 становится наличие в списке оборудования сканера отпечатков пальцев, который позволит открывать двери или запустить двигатель.

В движение кроссовер приводится двухлитровым турбированным двигателем, который выдаст 245 лошадиных сил мощности, работая в паре с восьмискоростным автомат и системой полного привода. Минимальная стоимость автомобиля составляет 212 800 юаней или около двух миллионов рублей.