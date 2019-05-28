Новый Changan CS35 Plus появится в РФ в двух комплектациях

Сегодня стало известно, что новый Changan CS35 Plus выйдет в РФ в двух комплектациях — Comfort и Luxury. Сейчас этот кроссовер проходит российскую сертификацию, после которой начнутся его продажи.

Моторная гамма автомобиля будет представлена 1,6-литровым двигателем. Его мощность, работая в паре с пятискоростной механикой, составит 128 л.с., а показатель крутящего момента будет 161 Нм.

В более дорогой комплектации предложат автоматическую КП Aisin на шесть ступеней. Система привода будет исключительно на переднюю ось.

Для клиентов новый Changan CS35 Plus будет доступен с колесными дисками на 16 или 17 дюймов, а в списке базовой комплектации будет стандартный набор систем безопасности, а также отделка рулевого колеса кожей, 10-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, датчики света и другое.

В более дорогом исполнении автомобиль будет доступен с бесключевым доступом в салон, системой старт/стоп, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и др.