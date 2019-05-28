Volvo объявил российские цены на новый седан Volvo S60

Российское представительство Volvo объявило о начале приема заказов на новое поколение седана Volvo S60. Модель предлагается по цене от 2 350 000 рублей, а самая дорогая версия доступна от 3 170 000 рублей.

В компании отметили, что базовая версия нового седана станет доступна только в 2020 году, а первые экземпляры Volvo S60 в дилерских центрах появятся только в сентябре.

На российском рынке премиальный седан будет предлагаться с бензиновыми моторами мощностью 190 и 249 л.с., для которых предусмотрена только автоматическая коробка передач. Привод может быть, как передний, так и полный.

В основе Volvo S60 лежит тележка SPA, уже используемая в кроссоверах XC90 и XC60, универсале V60 и машинах 90-й серии.

В базовой версии седана уже будет доступна фирменная система безопасности City Safety, а в качестве опции предложат систему полуавтоматического управления Pilot Assist.