Росстандарт 27 мая проинформировал о проведении на территории РФ новой отзывной кампании, а рамках которой на сервис будут отправлены автомобили Mazda 3.
Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
27.05.2019 12:51
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Mazda в России отзывает более 1 600 автомобилей Mazda 3, реализованных в период с сентября 2015 года по март 2018 года.
В 1 678 автомобилях выявили вероятность неисправности реле двигателя стеклоочистителя лобового стекла.
Как говорится в сообщении, это может являться причиной плохой видимости во время движения из-за нерабочих передних стеклоочистителей.
В рамках отзывной кампании владельцам автомобилей произведут замену переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM). Все ремонтные работы будут выполнены за счет компании.
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