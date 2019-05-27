Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3

Росстандарт 27 мая проинформировал о проведении на территории РФ новой отзывной кампании, а рамках которой на сервис будут отправлены автомобили Mazda 3.

Mazda в России отзывает более 1 600 автомобилей Mazda 3, реализованных в период с сентября 2015 года по март 2018 года.

В 1 678 автомобилях выявили вероятность неисправности реле двигателя стеклоочистителя лобового стекла.

Как говорится в сообщении, это может являться причиной плохой видимости во время движения из-за нерабочих передних стеклоочистителей.

В рамках отзывной кампании владельцам автомобилей произведут замену переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM). Все ремонтные работы будут выполнены за счет компании.