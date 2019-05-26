«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала

Официально об отзывной кампании ни сам автопроизводитель, ни Росстандарт не сообщали и вероятно это будет сделано уже завтра.

Недавно в сети появился видеоролик, в котором рассказали, как один из владельцев Lada XRAY Cross едва не лишился жизни, так как у него полностью отказало рулевое управление.

В видео показали, как руль крутится вхолостую, не приводя при этом в движение колеса. Оказалось, что причиной такого явления стала поломка промежуточного рулевого вала в местах сварки.

Между тем, вероятно этот случай стал причиной того, что «АвтоВАЗ» разослал руководителям дилерской сети LADA предписание, в котором говорится о необходимости срочно отозвать автомобиль из эксплуатации, связавшись с владельцем.

Копия документа оказалась в распоряжении «Лада.онлайн». Вероятно речь идет именно о том автомобиле, который показали в видео.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.