Новый автомобиль с названием Formentor уже был представлен в качестве прототипа, а его серийное производство будет налажено в следующем году.

Вероятно, уже до конца этого года будет представлена товарная версия кроссовера. Между тем, Cupra показала на фото свой первый кроссовер Formentor, который получил название в честь мыса Форментор в северной части острова, а там же и проводилась съемка.

Новый кроссовер создается на одной платформе с Seat Ateca, но в отличие от последнего новинка будет немного ниже и шире.

О технических характеристиках Formentor официальных данных не, но предполагается, что в движение он будет приводиться гибридной установкой мощностью около 245 л.с.