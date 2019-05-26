Как известно, компания Seat сделала из Cupra отдельный бренд, первой моделью которого станет кроссовер.
Cupra показала на фото свой первый кроссовер Formentor
26.05.2019 23:08
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Новый автомобиль с названием Formentor уже был представлен в качестве прототипа, а его серийное производство будет налажено в следующем году.
Вероятно, уже до конца этого года будет представлена товарная версия кроссовера. Между тем, Cupra показала на фото свой первый кроссовер Formentor, который получил название в честь мыса Форментор в северной части острова, а там же и проводилась съемка.
Новый кроссовер создается на одной платформе с Seat Ateca, но в отличие от последнего новинка будет немного ниже и шире.
О технических характеристиках Formentor официальных данных не, но предполагается, что в движение он будет приводиться гибридной установкой мощностью около 245 л.с.
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