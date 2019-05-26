Машину из дерева плотник сделал для своей дочери, которая живет в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, это уже не первый подобный автомобиль плотника из Перу Бьенвенидо Ортега.
Плотник из Перу в подарок дочери построил деревянный VW Beetle
26.05.2019 23:00
33 0
Первый был создан из старых Chevrolet, но на нем он не смог доехать до дочери, так как машина сломалась Колумбии и ее пришлось оставить.
Вторую попытку можно считать более успешной, так как деревянный Volkswagen Beetle уже в США, но на ремонте.
В Beetle из строя вышел мотор, а восстановить его должны до конца недели. До Нью-Йорка плотник планирует доехать до 5 июня, как раз ко дню 17-летия дочери.
Деревянный Volkswagen Beetle создан из старых моделей Beetle. От них деревянному автомобилю досталось шасси и силовая установка. Остальное выполнено из хинного дерева, которое в перу используют для производства мебели.
Комментарииcomments powered by HyperComments