Плотник из Перу в подарок дочери построил деревянный VW Beetle

Машину из дерева плотник сделал для своей дочери, которая живет в Нью-Йорке. Как пишет Daily Mail, это уже не первый подобный автомобиль плотника из Перу Бьенвенидо Ортега.

Первый был создан из старых Chevrolet, но на нем он не смог доехать до дочери, так как машина сломалась Колумбии и ее пришлось оставить.

Вторую попытку можно считать более успешной, так как деревянный Volkswagen Beetle уже в США, но на ремонте.

В Beetle из строя вышел мотор, а восстановить его должны до конца недели. До Нью-Йорка плотник планирует доехать до 5 июня, как раз ко дню 17-летия дочери.

Деревянный Volkswagen Beetle создан из старых моделей Beetle. От них деревянному автомобилю досталось шасси и силовая установка. Остальное выполнено из хинного дерева, которое в перу используют для производства мебели.

