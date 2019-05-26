Надежная машина в современной перспективе

Автомобили «Mercedes» класса «E» выделились из основной линейки производства концерна еще в 1993 году. Это была серия нескольких моделей разных типов кузова с максимальным уровнем комфорта и технических показателей. Буква «E» означала новейший способ впрыска топлива и, со временем, потеряла это значение, по причине применения подобной системы, в дальнейшем, во всех автомобилях компании. Теперь, буква «E» подчеркивает принадлежность модификации к престижному бизнес классу.

Технические особенности серии

Сегодня «Мерседес Е класс» вобрал в себя лучшие разработки немецких инженеров и автомобильных дизайнеров. Популярность серии подтверждается наибольшим числом покупателей, по сравнению с другими вариациями. При этом, имеется огромный процент владельцев рассматриваемых автомобилей, которые предпочитают только машины этого класса.

Производственные площадки «Mercedes E Class» расположены в Германии, Китае и Индии. На территории Российской Федерации успешно функционирует официальный дилер Mercedes обеспечивающий потребности автолюбителей данной версии по всей стране. Стоимость различных модификаций сильно варьируется, в зависимости от модели и ее вспомогательной комплектации. Ценовые пределы находятся в границах от трех до семи миллионов рублей.

В рамках серии выпускаются несколько типов автомашин:

Четырехдверный седан

Пятидверный универсал

Двух дверные купе и кабриолет несколько лет назад сняты с производства

Выпускаемые варианты имеют пятиместный салон с качественной обивкой, высококлассную аудиосистему и сенсорный дисплей передней панели с диагональю около 21 сантиметра. Фирменный стиль серии: узкая решетка узнаваемой формы, утопленная вглубь капота; изысканность и плавность линий кузова.

Инновационные дополнения модификации

Новейшие образцы «Mercedes E-Class» богато оснащены компьютерной электроникой. Здесь можно воспользоваться: внешней камерой с круговым обзором в 360 градусов; системой контроля усталости водителя; девяти ступенчатой автоматической коробкой передач 9G-Tronic; блоком парктроников; активным капотом для защиты пешеходов; системой ближней навигации; контролем скоростного режима Drive Pilot и многими другими функциями.

Компания «Mercedes» продолжает удерживать одну из лидирующих позиций по продаже машин бизнес класса в мире. Линейка «E-Class» является прекрасным примером положительного развития корпорации.