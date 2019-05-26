Rolls-Royce представил лимитированную версию купе Wraith

Таких машин британская марка выпустит 50 единиц, и все они посвящены беспосадочному перелету через Атлантику, который впервые был совершен в 1919 году.

Перелет был осуществлен на модернизированном бомбардировщике Vickers с 20-литровыми моторами Rolls-Royce Eagle VIII.

Они смогли обеспечить самолету скорость 185 км/ч, и тогда для летательного аппарата это был большой показатель.

В честь 100-летия агрегатов Rolls-Royce Eagle VIII компания и создала роскошные купе.



Rolls-Royce Wraith Eagle VIII получили двухцветный кузов с оттенком серого и светлого, причем цвета разделили полоской цвета латуни.

В четь моторов была выполнена и радиаторная решетка, которая подражает декору обтекателей моторов Eagle VIII.



В салоне спецверсии звездное небо состоящее из 1183 шт. оптоволоконных светодиодов, которые повторяют созвездия над траекторией полета над Атлантикой.

Также особое значение дизайнеры уделили часам, на которых отобразили показатели приборов самолета.

Еще особыми в салоне стали решетки динамиков из латуни и отделка из серой и серной кожи.