Автомобили в кузове «хэтчбек» теряют популярность на рынке, на фоне быстрорастущего сегмента кроссоверов и внедорожников.

Тем не менее такие автомобили пока еще имеют большой спрос, так как подобные автомобили довольно компактные и маневренные.

Зарубежные автомобильные эксперты проанализировали предложения на рынке и выбрали хэтчбеки, которые идеально подойдут на роль лучших семейных автомобилей.

Так, был составлен топ-10 лучших семейных хетчбэков 2019 года и возглавил его Focus Ford четвертого поколения.

В этой модели отмечают большой выбор силовых агрегатов, а также управляемость и безопасность. На втором месте оказался Volkswagen Golf, а это самый востребованный автомобиль на европейском рынке, причем лидерство он удерживает достаточно долго.

В тройке рейтинге расположился Seat Leon, в котором отмечается стильный дизайн и острая управляемость. Mazda 3 четвертой генерации стал четвертым в списке, в том числе и по идеальному соотношению цены и качества.

Пятым в рейтинге оказался Kia Ceed третьего поколения. В десятке расположились следующие хэтчбеки: Honda Civic, Audi A3 Sportback, Opel Astra, Mini Countryman и Peugeot 308.