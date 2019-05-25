Самую мощную BMW M8 сфотографировали без камуфляжа

Фото новой BMW M8 Competition были сделаны в Южной Африке, где машину не стали показывать полностью, но приоткрыли защитный чехол с передней и задней части.

Самая мощная BMW M8 Competition получила изменённые бампера, которые смотрятся более агрессивно в сравнении с M850i.

В переднем бампере размещены очень большие воздухозаборники с черными сетчатыми вставками и черным обрамлением.

Предположительно в движение BMW M8 Competition будет приводиться 4,4-литровым V8 с двумя турбинами.

Мощность этого мотора должна составить не менее 617 л.с. при 750 Нм крутящего момента. В паре с ДВС будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка и система полного привода.

Сзади BMW M8 Competition от M850i отличается выхлопными патрубками, которых будет четыре вместо двух, диффузором и карбоновым небольшим спойлером.