Несколько способов сэкономить на дальней поездке

Многие водители, обретая стаж, получают опыт дальних поездок, хотя, бывает и так, что автовладелец не покидает на своей машине пределов родного города. Начинающим же подготовиться к таким путешествиям помогут советы, представленные ниже. Они позволят снизить затраты и уберечься от многих неприятностей, ожидающих в дороге.

Когда вы планируете отправиться в дальний путь, без сомнения, необходима уверенность в своем автомобиле. Поэтому, первым делом, лучше заехать на сервис и проверить состояние узлов и агрегатов. Кстати, можно подгадать и провести эту процедуру в рамках планового ТО. Наверное, все понимают, что если возникнет какая-то проблема посреди глухой дороги, то ее решение потребует значительно больших средств и времени.

Наиболее затратной статьей дальнего путешествия на автомобиле, как правило, являются расходы на топливо и амортизацию транспортного средства, а не ночлеги и «перекусы». Но, их можно существенно уменьшить, если серьезно отнестись к подготовке маршрута. Учесть загруженность дороги и состояние, а также стоимость проезда по платным магистралям в зависимости от времени суток.

Кроме того, проложенный заблаговременно маршрут дает возможность запланировать и, соответственно, забронировать места для ночлега, предварительно оплатить проезды, паромные переправы и прочее. У многих поставщиков услуг в таких случаях предусмотрены скидки, напомнили нам эксперты дилерского центра SKODA «Авто Сити».

Еще один немаловажный момент касается багажа. Многие автопутешественники, имея в запасе просторный багажник, а частенько еще один дополнительный на крыше, берут с собой в дорогу огромное количество вещей с девизом «А вдруг пригодится». При этом, они забывают, что у загруженного «под завязку» автомобиля увеличивается расход топлива, а установленный на крыше багажник снижает аэродинамические свойства, что также повышает потребление топлива. Так что, прибегать к кардинальному «минимализму» не стоит, но и набирать лишние вещи, значит, наносить дополнительный удар вашему кошельку.

Помните также, что, отправляясь в путешествие на автомобиле, вы не участвуете в гонке, а придерживаетесь комфортного скоростного режима, позволяющего наслаждаться поездкой, любоваться красивыми пейзажами и, возможно, посещать по дороге различные интересные места. Кстати, этот пункт тоже благоприятно скажется на расходе топлива вашей машиной, а еще избавит от штрафов на превышение скорости и преждевременной усталости водителя.

Желательно еще проверить давление в шинах, поскольку от этого фактора также зависит расход бензина. Так, приспущенные колеса увеличат расход и повысят износ шин, тогда как слегка повышенное давление (на 0,1-0,2 атмосферы) уменьшит потребление топлива, улучшит управляемость и разгон, сообщили нам эксперты дилерского центра SKODA «Мейджор Авто», правда, тормозной путь немного возрастет.