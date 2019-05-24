Dacia Duster в апреле стал самым популярным кроссовером в Европе

В прошлом месяце модель показала хороший рост продаж, благодаря чему ей удалось возглавить сегмент кроссоверов и внедорожников на рынке Европы.

Объёмы продаж Dacia Duster составили 18 593 ед., что на треть выше прошлогоднего результата. С таким результатом автомобиль вошел в десятку европейских бестселлеров, расположившись на десятой строчке.

При этом лидером на рынке остается Volkswagen Golf. Его продажи в апреле сократились на 9,6% до 35 452 реализованных экземпляров. Второй результат у Renault Clio – 29 998 авто, +9%.

В тройке самых популярных расположился Volkswagen Polo -22637 ед., -14,5%.

Следующими в ТОП-10 оказались: Ford Focus (20 720 ед.,+11,1%), Dacia Sandero (20 292 ед. +5,1%), Peugeot 208 (19 983 ед., -4,6%), Skoda Octavia (19 673 ед., +5,6%), Ford Fiesta (19 341 ед., -18,5%), Citroen C3 (18 916 ед., +11,3%) и Dacia Duster (18 593 ед., +30%).

Источник: autostat.ru.