Jeep Wrangler получит трехлитровый дизель EcoDiesel V6 от FCA

Фотошпионы уже сфотографировали автомобиль, а журналистам удалось узнать подробности. Как стало известно, Jeep Wrangler получит трехлитровый дизель от FCA.

Речь идет о двигателе EcoDiesel V6, который ранее был доступен только для пикапа Gladiator. В последнем мощность двигателя составляет 264 л.с.

Предполагается, что мощность установки Jeep Wrangler будет выше, а для этого она будет доработана. Анонс дизельной версии внедорожника ожидается до конца года, а в продажу он поступит в следующем году.