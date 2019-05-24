Такие данные приводят аналитики из агентства «Автостат». Проанализировав среднюю стоимость автомобиля с мая 2014 года по май 2019 года, специалисты выяснили, что она за этот промежуток времени выросла очень сильно.

Так, пять лет назад средняя цена нового автомобиля на российском рынке составляла 940 тыс. рублей, тогда как в этом году показатель составляет 1,5 млн рублей.

Таким образом, средняя цена нового автомобиля в России за пять лет выросла на 60%.

Отмечается, что все это время цена на машины росла и практически никогда не падала, а причиной тому является как рост курса валюты, так и другие не менее важные факторы.