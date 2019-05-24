Такие данные приводят аналитики из агентства «Автостат». Проанализировав среднюю стоимость автомобиля с мая 2014 года по май 2019 года, специалисты выяснили, что она за этот промежуток времени выросла очень сильно.
Средняя цена нового автомобиля в России за пять лет выросла на 60%
24.05.2019 16:50
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Так, пять лет назад средняя цена нового автомобиля на российском рынке составляла 940 тыс. рублей, тогда как в этом году показатель составляет 1,5 млн рублей.
Таким образом, средняя цена нового автомобиля в России за пять лет выросла на 60%.
Отмечается, что все это время цена на машины росла и практически никогда не падала, а причиной тому является как рост курса валюты, так и другие не менее важные факторы.
Средняя цена подержанной иномарки в РФ составила 590 тыс. рублей
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