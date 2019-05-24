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Обновленный аналог Toyota Land Cruiser Prado показали на фото

Новости
24.05.2019 12:33
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Семиместный внедорожник GAC Trumpchi GS8, который позиционируется в Китае как конкурент Toyota Land Cruiser Prado уже скоро получит обновление.

Китайский автомобиль появился в продаже еще в 2016 году, а в модельной линейке это самый большой и роскошный автомобиль. Обновленный аналог Toyota Land Cruiser Prado показали на фото, которые появились в базе министерства промышленности Китая.

В отличие от предшественника модель получит измененную внешность, где появится новая решетка радиатора, оптика и бамперы. В интерьере расположится еще один дополнительный экран, предназначенный для управления настройками климата.

Помимо этого, обновленный GAC Trumpchi GS8 станет больше. Его длина увеличится на 20 мм до 4 835 мм, а высота на 15 мм до 1 785 мм. Ширина и расстояние между осями будут прежними – 1 910 и 2 800 мм соответственно.

Моторная гамма будет представлена турбированным двухлитровым двигателем, мощность которого выросла на 51 л.с. до 252 л.с.

В паре с двигателем будет работать шестискоростной автомат, который передаст крутящий момент на обе оси. Продажи обновленного внедорожника стартуют летом. Его предварительная стоимость составит 163 тыс. юаней или около 1,52 млн рублей.

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