Как подобрать шины по марке автомобиля?

В ходе эксплуатации авто все владельцы транспортных средств время от времени сталкиваются с необходимостью замены шин, пришедших в негодность. При этом выбор резины нужно осуществлять в соответствии с маркой авто.

Критерии выбора шин по марке авто

Подбор резины для своей машины для опытных автовладельцев не представляет особой сложности. Основной принцип выбора состоит в установке покрышек, типоразмер которых включен в перечень рекомендованных производителем авто.

Эти сведения указываются в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к автотранспортному средству. При выборе шин во внимание принимаются следующие критерии:

предназначение с учетом климатических показателей использования;

форма профиля;

размеры;

конструктивные особенности;

принцип герметизации.

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Полезные рекомендации по выбору шин

Главное правило при выборе покрышек по марке авто заключается в правильном определении типоразмера и сезонности. Необходимо помнить о том, что использование зимней резины в летнее время приводит к ее быстрому изнашиванию и значительному увеличению тормозного пути, а эксплуатация летней резины в зимнее время чревата потерей управляемости автомобилем и возникновением аварийных ситуаций. Надо учитывать, что покрышки с низким профилем обеспечивают прекрасную управляемость, однако заметно понижают комфортность езды, усиливая нагрузку на ходовую часть и существенно ускоряя разрушение ее элементов. Использование шин с высоким профилем помогает смягчить воздействие неровностей дорожного покрытия, однако понижает управляемость транспортным средством. Шины с широким профилем улучшают разгонные параметры автомашины, но при этом усиливают сопротивляемость качению, что приводит к увеличению объема потребляемого горючего и удлиняет тормозной путь. С учетом этих особенностей наилучшим решением станет приобретение шин со средними значениями размерности из того диапазона значений, который указан в рекомендациях производителя автомобиля.

Удачным выбором станут покрышки с усиленной боковиной, в меньшей степени подверженные порезам при движении по дорогам, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. При выборе шин для авто важно также учитывать собственные ездовые предпочтения.