Внедорожную Kia XCeed без камуфляжа заметили на тестах

Презентация нового хэтчбека состоится этим летом, а пока модель тестируют на дорогах общего пользования без камуфляжа.

Серийную Kia XCeed без камуфляжа заметили на тестах в Корее.

Kia Xceed будет отличаться от обычного хэтчбека, а в числе изменений будет иная оптика, линия остекления, увеличенный дорожный просвет, обновленные бамперы, а также появятся пластиковые накладки на кузове массивный спойлер сзади и два выхлопных патрубка.

Линейке двигателей, как ожидается, будет представлена 1,4 и 1,6-литровыми моторами мощностью 140 и 204 л.с.

Предложат еще и дизельный двигатель с мощностью 115 или 136 л.с. Система привода будет исключительно на переднюю ось.