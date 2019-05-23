Презентация нового хэтчбека состоится этим летом, а пока модель тестируют на дорогах общего пользования без камуфляжа.
Внедорожную Kia XCeed без камуфляжа заметили на тестах
23.05.2019 17:22
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Серийную Kia XCeed без камуфляжа заметили на тестах в Корее.
Kia Xceed будет отличаться от обычного хэтчбека, а в числе изменений будет иная оптика, линия остекления, увеличенный дорожный просвет, обновленные бамперы, а также появятся пластиковые накладки на кузове массивный спойлер сзади и два выхлопных патрубка.
Линейке двигателей, как ожидается, будет представлена 1,4 и 1,6-литровыми моторами мощностью 140 и 204 л.с.
Предложат еще и дизельный двигатель с мощностью 115 или 136 л.с. Система привода будет исключительно на переднюю ось.
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