Автопроизводитель Renault ранее уже анонсировал скорый выход внедорожного компактвэна, публиковав первые изображения, но точную дату презентации в компании не называли.

Сегодня стало известно, что внедорожный Renault Triber будет представлен 19 июня, а дебют будет проходить на территории Индии в рамках специального мероприятия.

Это будет модель из бюджетного сегмента, предназначенная для индийского рынка. Там, продажи новинки запланированы на середину лета.

Его габариты составят: 3 995/1 670/1 560 мм. Расстояние между осями будет 2 450 мм. Предполагается, что в движение Renault Triber будет приводиться 1,2-литровым двигателем мощностью 78 лошадиных сил.

Среди трансмиссий предложат пятискоростную механику или вариатор. Представительная стоимость новинки в Индии составит 540 тыс. рупий или около 500 тыс. рублей.