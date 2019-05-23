Kia показала салон нового кроссовера, который приедет в Россию

Компания продолжает подогревать интерес к своей новинке. Ранее были опубликованы эскизы с экстерьером автомобиля , а теперь Kia распространила тизер с салоном нового компактного кроссовера, который может приехать в Россию.

Эта новинка будет представлена на корейском рынке этим летом, а уже в 2020 году модель может дебютировать и в России.

Кроссовер сегмента B-SUV ориентирован на молодежь, в том числе и оформление интерьера, где будут простые, но одновременно смелые решение.

Как сообщили в пресс-службе, в салоне будут предлагаться качественные материалы отделки, навигационная система с 10-25-дюймовым экраном, а также фирменная подсветка KIA Sound Mood Lighting.

Напомним, что новый SUV является серийным продолжением концепта SP Signature, представленного более месяца назад.