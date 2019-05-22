Названа цена на новый российский электромобиль Zetta

Недавно сообщалось, что в Тольятти скоро начнется сборка отечественного электрического сити-кара Zetta. Теперь стало известно сколько будет стоить этот автомобиль.

По словам гендиректора компании Zetta Дениса Щуровского, цена электрокара составит около 450 тыс. рублей. Это за версию с передним приводом и блоком аккумуляторов, обеспечивающих до 200 км пробега.

Как заявил представитель компании Zetta, их элеткрокар полностью состоит из отечественных комплектующих за исключением аккумулятора, который поставляется из Китая.

Сборка машины будет организована в Тольятти на собственном предприятии. К концу года будет выпущено около десяти тестовых образцов в серийном исполнении. В планах производителя начать продажи электрокара Zetta в конце декабря.