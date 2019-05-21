Chery Tiggo 7: авто, которое стоит купить

Вначале весны 2019 года китайцы представили в России свое новое творение — Chery Tiggo7. Авто оказалось по-настоящему интересным и полным инноваций, благодаря чему мгновенно обратило на себя внимание ценителей хороших машин. Приблизительно с середины марта желающие покупатели получили возможность покупать автомобиль, но есть еще много таких граждан, которые продолжают взвешивать все «за» и «против». Chery в последние годы вызывает все большее уважение и доверие отечественных водителей, но новая модель пока еще вызывает вопросы и споры: стоит ли ради нее тратиться.

Модель Tiggo 7 оказалась очень удачной по многим, если не сказать, что по всем параметрам. Относительно доступная цена здесь сочетается с множеством достоинств, которые нужно рассмотреть более детально. Если Вы планируете в ближайшее время покупать новое транспортное средство – герой этого мини-обзора однозначно заслуживает самого пристального внимания.

5 причин для покупки Chery Tiggo 7 уже сейчас

Если Вы никак не можете решиться, стоит ли брать данную машину, то отбросьте любые сомнения – этот «китаец» достоин того, чтобы потратить ради него деньги. И вот почему:

Шикарный внешний вид. Чери Тиго 2 и другие модели из этой серии имеют многие схожие черты, но новое творение индустрии Поднебесной порадовало всех многими новшествами – машина получила совершенно особенный дизайн, которые легко узнается среди безликого потока машин на большой городской улице. Приятные черты легковушки в сочетании с очертаниями кроссовера – здесь все это находится в полной гармонии;

Транспортное средство проектировалось на основе новаторской платформы T1X. А это означает, что оно стало еще легче, при этом салон выглядит более просторным, широким, кузов в целом создает меньшую нагрузку на элементы подвески;

Качество кузова вышло в новой модели на совершенно новый уровень. Вместе с этим повысилась и безопасность вождения – при попадании в ДТП у водителя и пассажиров будет намного больше шансов остаться невредимыми;

Авто адаптировано к российскому рынку и нашим отечественным реалиям. официальный дилер Чери предлагает возможность заказать атмосферный двигатель, повышенный клиренс, полный пакет оборудования для зимней езды.

Если Вы хотите получить от вождения еще больше удовольствия – обязательно присмотритесь к автомобилю Chery Tiggo 7 самым подробным образом!