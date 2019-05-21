Антидождь — надежная защита стекла автомобиля

Чистое и прозрачное лобовое стекло транспортного средства обеспечивает хорошую видимость во время движения. Средство антидождь для автомобиля представляет собой прозрачный жидкий состав из полимеров и кремнийорганических производных. В результате использования образуется пленка, обладающая гидрофобными свойствами.

Назначение и принцип работы покрытия

Специальный химический состав покрытия антидождь создает на металлических и стеклянных поверхностях тонкое покрытие с водоотталкивающим эффектом. Полимерные и силиконовые добавки снижают поверхностное натяжения воды, в результате капли свободно скатываются под давлением встречного воздуха. Благодаря уникальным свойствам покрытие используют для:

эффективной защиты стекол и зеркальных поверхностей от грязи, пыли и влаги;

сохранения высокой светопропускной способности автостекол;

обеспечения контроля над дорожной ситуацией во время обильных осадков;

повышения эффективности работы механизма стеклоочистителя;

снижение расхода омывающей жидкости;

обеспечения водителю комфортных условий вождения.

Современные производители выпускают покрытия антидождь и для кузова транспортного средства. Специальный состав предназначен для защиты лакокрасочного слоя от негативного воздействия воды, дорожной грязи. После обработки поверхность автомобиля приобретает дополнительный блеск и ухоженный вид.

Особенности антидождя

Современные составы антидождь выпускаются в виде спрея или жидкости, которые совместимы с любыми видами автостекол, зеркал и элементами головной оптики. Перед обработкой поверхности антидождем ее предварительно очищают от грязи и пыли с помощью автошампуня, обезжиривают нашатырным спиртом, удаляют излишки влаги мягкой тканью. Жидкий антидождь наносят и равномерно распределяют салфеткой из микрофибры, после высыхания полируют. Образующаяся на обработанной поверхности пленка обладает высокой стойкостью к перепаду температуры, влажности, УФ-лучам.

Профессиональное нанесение антидождя на авто в детейлинг-центре Premmacar выполняют опытные мастера. Обработка стекол и кузова производится с помощью современных инструментов с использованием сертифицированных составов от мировых производителей. В зависимости от вида средства срок действия пленки составляет от 1 недели до 1 года. Закажите детейлинг авто в Преммакар уже сегодня, чтобы повысить комфорт и безопасность эксплуатации автомобиля.