Купе-кроссовер Skoda Vision GT будет представлен в июне

Мероприятие проведут в Китае в июне, а как сообщили китайские источники, новый концепт станет прототипом серийной версии кросс-купе Kamiq GT.

Ожидается, что серийный Skoda Kamiq GT получит покатую крышу и измененную линию остекления, тогда как в остальном это будет прежний кроссовер Kamiq, который в дилерских центрах КНР предлагается с прошлого года.

В Китае Kamiq предлагается с 1,5-лировым атмосферным мотором мощностью 110 л.с. Для него предусмотрена автоматическая или механическая коробка передач.

Не исключается, что купеобразный кроссовер Skoda Kamiq GT будет предлагаться с турбированным мотором.

В продаже кросс-купе Kamiq должен появится в конце текущего года. Его цена будет немного выше классической модели. Если Kamiq сейчас стоит от 109 900 юаней, то Kamiq GT обойдется как минимум на 10% дороже.