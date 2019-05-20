Импорт праворульных авто в РФ станет еще дороже из-за нового регламента

В связи со вступлением новых правил свидетельство о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) существенно подорожает.

За последний месяц свидетельство уже дорожало, и как сообщает портал vl.ru это неконечная цена, и она будет еще подниматься, что в итоге приведет к новым проблемам при оформлении ввезенных праворульных машин с пробегом.

В апреле жители Приморского края оформляли СБКТС за 5-6 тыс. рублей, а в мае на эту процедуру уже требовалось потратить около 10 тыс. рублей.

Последнее подорожание связано с закрытием одной из лабораторий, которых теперь в Приморском крае работает всего две.

К тому же к существующим лабораториям начали применять более жесткие требования. Теперь вступает в силу новый ГОСТ.

Из-за него на переоборудование лабораторий по новым правилам нужно около 30 млн рублей.

Предположительно, в июле 2019 года получение свидетельства СБКТС подорожает до 25-50 тыс. рублей.