Наиболее востребованные среди мужчин и женщин автомобили были названы экспертами онлайн-сервиса «Юла Авто».
В России назвали самые «мужские» и «женские» автомобили
20.05.2019 20:07
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Аналитики провели исследования и назвали самые «мужские» и «женские» автомобили. Оказалось, что мужчины чаще всего предпочитают автомобиль Mercedes-Benz E-Class.
Эта модель, а также Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz S-класса признаны самыми мужскими среди иномарок.
При этом среди отечественных машин лидерами оказались ГАЗ-3102 «Волга», ГАЗ-31105 «Волга» и Лада Ларгус. Если говорить о прекрасной половине человечества, то в России женщины чаще покупают малолитражки KIA Picanto и Chevrolet Spark.
В тройке лучших авто для женщин расположился Nissan Juke. Среди российских моделей лидерами оказались Лада Калина, Гранта и УАЗ Патриот.
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