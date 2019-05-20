В России назвали самые «мужские» и «женские» автомобили

Наиболее востребованные среди мужчин и женщин автомобили были названы экспертами онлайн-сервиса «Юла Авто».

Аналитики провели исследования и назвали самые «мужские» и «женские» автомобили. Оказалось, что мужчины чаще всего предпочитают автомобиль Mercedes-Benz E-Class.

Эта модель, а также Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz S-класса признаны самыми мужскими среди иномарок.

При этом среди отечественных машин лидерами оказались ГАЗ-3102 «Волга», ГАЗ-31105 «Волга» и Лада Ларгус. Если говорить о прекрасной половине человечества, то в России женщины чаще покупают малолитражки KIA Picanto и Chevrolet Spark.

В тройке лучших авто для женщин расположился Nissan Juke. Среди российских моделей лидерами оказались Лада Калина, Гранта и УАЗ Патриот.