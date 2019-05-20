Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Реализация комплектующих прекращена, но сами комплектующие у дилеров будут только для проведения постгарантийного обслуживания.

О том, что дилеры приостановили продажу деталей для седана Lada Vesta Sport, поступившего в продажу в конце января, сообщает «Лада.онлайн», ссылаясь на письмо, которое оказалось в их распоряжении.

Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.

Из-за этого было принято решение приостановить отгрузку комплектующих для тюнинга серийных Lada Vesta Sport.