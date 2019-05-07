Названы дизельные седаны, которые еще доступны для покупки в России

В связи с тем, что ужесточаются экологические нормы многие автопроизводители отказываются от использования дизельных двигателей, которые очень дорого обходятся компаниям при доработке для соответствия нормам.

Особенно это касается седанов, большинство из которых уже лишилось дизельных модификаций. Но на российском рынке еще присутствуют автомобили в кузове седан, которые предлагаются с дизельными моторами.

Эксперты проанализировали предложения и называли дизельные седаны, которые еще доступны для покупки в России.

Так, в нашей стране еще продается Citroen C4 в версии с 1,6-литровым 115-сильным двигателем. Его минимальная стоимость составляет 1 124 000 рублей. Также предлагается дизельный Peugeot 408 со 114-сильным двигателем объёмом 1,4 литра.

Минимальный ценник на этот седан составляет 1,12 млн рублей, причем отмечается, что в нем есть Эра Глонасс.

Еще россияне могут купить дизельный Volkswagen Passat в комплектациях Comfortline и Highlin. Тут доступен двухлитровый турбодизель с отдачей 150 л.с.

Оценен такой Passat в 2 049 000 рублей минимум. У дилеров BMW можно приобрести дизельный седан BMW 320d, 420d Sport Line и BMW 520d.

Минимальная стоимость составляет 2,58 млн рублей. А еще можно купить BMW 7-серии в начальной комплектации и версии BMW 740d xDrive с трехлитровым дизельным двигателем.

В первом случае его мощность составит 249 л.с. и стоимость 6,34 млн рублей, а во второй отдача установки будет уже 320 л.с., а стоимость почти 7 млн рублей.

Audi A8 и Jaguar XF тоже предлагаются с дизельными комплектациями по минимальной стоимости 2,27 млн и 7 млн рублей.