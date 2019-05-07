В связи с тем, что ужесточаются экологические нормы многие автопроизводители отказываются от использования дизельных двигателей, которые очень дорого обходятся компаниям при доработке для соответствия нормам.
Названы дизельные седаны, которые еще доступны для покупки в России
Особенно это касается седанов, большинство из которых уже лишилось дизельных модификаций. Но на российском рынке еще присутствуют автомобили в кузове седан, которые предлагаются с дизельными моторами.
Эксперты проанализировали предложения и называли дизельные седаны, которые еще доступны для покупки в России.
Так, в нашей стране еще продается Citroen C4 в версии с 1,6-литровым 115-сильным двигателем. Его минимальная стоимость составляет 1 124 000 рублей. Также предлагается дизельный Peugeot 408 со 114-сильным двигателем объёмом 1,4 литра.
Минимальный ценник на этот седан составляет 1,12 млн рублей, причем отмечается, что в нем есть Эра Глонасс.
Еще россияне могут купить дизельный Volkswagen Passat в комплектациях Comfortline и Highlin. Тут доступен двухлитровый турбодизель с отдачей 150 л.с.
Оценен такой Passat в 2 049 000 рублей минимум. У дилеров BMW можно приобрести дизельный седан BMW 320d, 420d Sport Line и BMW 520d.
Минимальная стоимость составляет 2,58 млн рублей. А еще можно купить BMW 7-серии в начальной комплектации и версии BMW 740d xDrive с трехлитровым дизельным двигателем.
В первом случае его мощность составит 249 л.с. и стоимость 6,34 млн рублей, а во второй отдача установки будет уже 320 л.с., а стоимость почти 7 млн рублей.
Audi A8 и Jaguar XF тоже предлагаются с дизельными комплектациями по минимальной стоимости 2,27 млн и 7 млн рублей.