Новый компактный кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Первые партии нового кроссовера уже приехали в автосалоны Индии. Сейчас автомобиль Hyundai Venue доступен для покупки по предзаказу, а 21 мая будет объявлен старт живых продаж.

Первые партии выставочных образцов уже поступили к индийским дилерам, которые по предварительным данным уже оформили более 10 тысяч заявок.

Минимальная цена за новый компактный кроссовер составляет 750 тыс. рупий или около 700 тыс. рублей. Внешность кроссовера выполнили в фирменной стилистике, а вот в салоне расположат сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, которая будет работать и со смартфонами.

Также в интерьере использовали мультифункциональный руль, а еще в приборной панели расположили экран. Hyundai Venue получит турбированный двигатель, пару которому составит семискоростная роботизированная коробка передач.

Также в моторной гамме могут появится дизельные и бензиновые агрегаты объёмом 1,4 литра. Система привода предусмотрена на переднюю ось.