Презентация обновленной версии кроссовера состоялась на автосалоне, который проходит в Джакарте. Также была названа и стоимость модели рынка Индонезии.

Honda представила обновленный кроссовер Honda BR-V с новым передним и задним бампером, решеткой радиатора, измененной оптикой, а также с увеличенным задним спойлером.

Не обошлось и без изменений в салоне, где теперь предлагаются более качественные материалы отделки, а также мультимедийная система нового поколения с 9-дюймовым экраном.

В линейке двигателей изменений не произошло и под капотом все также установлен полуторалитровый двигатель.

Он работая в паре с шестискоростной механикой или вариатором имеет мощность 150 л.с. При желании клиент сможет заказать полноприводную систему. Кроссовер после обновления оценили в Индонезии в 230 млн рупий или в 1 млн рублей.