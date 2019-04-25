В Монголии стали продавать автомобили бренда Lada

АВТОВАЗ начал экспорт автомобилей в Монголию. На этом рынке продажами и обслуживанием LADA займется местная компания «Руссо Моторс».

Российский автопроизводитель подписал контракт с экспортером, в рамках которого в Монголии пока будут продавать седан LADA Vesta Cross, универсал LADA Vesta SW Cross и трехдверную LADA 4х4.

В дальнейшем «Руссо Моторс» начнет предлагать LADA XRAY Cross и пятидверную LADA 4×4.

Ожидается, что в Монголию будет экспортироваться семейство LADA Granta и LADA Largus. Первый дилерский центр LADA экспортер открыл в городе Улан-Батор.

Согласно данным аналитиков, в прошлом году АВТОВАЗ на экспорт отправил 38052 автомобиля LADA, что на 57% больше, чем в 2017 году. Сейчас LADA продается в 34 странах мира.