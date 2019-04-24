Обновленный SsangYong Tivoli почти без камуфляжа замечен на тестах

Тестовый прототип обновленной версии кроссовера заметили почти без камуфляжа на дорогах Индии.

SsangYong готовит обновление для своего кроссовера Tivoli, в котором появится новый передний и зданий бамперы, фары, задние фонари, а также решетка радиатора.

В салоне, вероятно, предложат обновленную мультимедийную систему и новые варианты обивки. В техническом плане также ожидаются изменения.

В частности, компания заменит 1,6-литровый 128-сильный двигатель на турбированный 1,2-литровый с отдачей 160 л.с.

Среди трансмиссий для силового агрегата будет шестискоростная автоматическая или механическая КП.