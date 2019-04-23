Новый кроссовер Lynk & Co получил 238-сильный двигатель от Volvo

Молодежный автомобильный бренд Lynk & Co был создан при сотрудничестве Volvo и GEELY. Сейчас в модельном ряду новой марки, которой всего три года, числится три модели, а это два кроссовера и седан.

В ближайшее время появится еще и купеобразный кроссовер с индексом 05. Эту модель уже зарегистрировали в базе КНР.

В основе нового «паркетника» лежит платформа СМА, разработанная Volvo и GEELY, а под капотом машины будут устанавливать 1,5-литровый 180-сильный и 2,0-литровый 238-сильный мотор от Volvo.

В дальнейшем должны выпустить гибридные версии, но о них пока ничего не известно. Напомним, Lynk & Co будет глобальным брендом. Планируется, что его машины будут продавать в Европе, но вот появится ли марка в России пока неизвестно.