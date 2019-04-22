Специалисты Kia вывели на тестирование спортивную версию своего нового недорого кроссовера.

Kia готовит спортивный кроссовер на платформе Hyundai Creta, предсерийная версия которого с названием KIA SP Signature дебютировала в марте на автосалоне в Сеуле.

Новинку уже сфотографировали на тестах, которые проводятся в Индии. Отличаться спорт-вариант от обычного кроссовера будет наличием колесных дисков на 17 дюймов, красных суппортов, полностью светодиодной оптики, а также спойлера на пятой двери.

В движение кросс будет приводится турбированным 1,4-литровым 140-сильным двигателем. Система привода будет только на переднюю ось.

Презентация серийного KIA SP Signature состоится летом, а на рынок он выйдет по предварительной цене 920 тыс. рублей минимум в эквиваленте.