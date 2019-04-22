Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster

Американская компания решила напомнить поклонникам о присутствии в модельном ряду суперкара Roadster и о грядущей смены поколений модели, способной ускорятся до 100 км/ч теперь за две секунды.

В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.

В этом автомобиле максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 400 км/ч. Какая силовая установка представлена в автомобиле второй генерации сейчас неизвестно, но запас хода в топовых версиях будет около 1000 км.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявлял, что серийная версия родстера второго поколения получит звание самой быстрой в мире. По предварительным данным, серийное производство автомобиля стартует к 2021 году.