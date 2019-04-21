На бывшем заводе Saab наладят выпуск автомобилей на солнечных батареях

В шведском Тролльхеттане на бывшем заводе Saab в следующем году в производство запустят автомобили на солнечных батареях.

Производство организует шведско-китайская компания NEVS и немецкий стартап Sono Motors. На производственную линию станет городской хэтчбек Sion. В планах компании ежегодно выпускать до 43 тыс. таких электрокаров, а за пять лет в компании намерены выпустить 260 тыс. машин.

Впервые Sono Sion был представлен в 2017 году. У этой машины на крыше установлена солнечная панель с 330 фотоэлементами, которые закрывает специальный поликарбонат, защищающий дорогостоящую панель от внешних факторов.

Sono Sion будет работать, как и все электрокары и его нужно будет заряжать от сети, а солнечная панель обеспечит машине дополнительных 34 км.

В Европе Sono Sion будет стоит от 25,5 тыс. евро и разработчики уже успели получить на автомобиль около 10 тыс. заказов.