UAZ Pickup возглавил ТОП-10 популярных пикапов на рынке России

Отечественный пикап лидирует на рынке по итогам продаж за первый квартал этого года, когда в общей сложности было реализовано 3003 пикапа.

В отчетный период аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали рост продаж авто в этом сегменте на 1,2%. UAZ Pickup возглавил ТОП-10 популярных пикапов в России с результатом 1 218 проданных штук, что на 5% больше. Toyota Hilux стал вторым.

Его объёмы продаж составили 595 экземпляров, что на 4,2% больше. В тройке лидеров по продажам среди новых пикапов оказался Mitsubishi L200.

Его показатель составил 486 штук, что меньше на 26%. Четвертое и пятое место в рейтинге самых популярным пикапов досталось «ВИС-2349» (313 ед.,+0,3%) и Volkswagen Amarok (132 ед., +14,8%).

Во десятке оказались следующие модели: «ВИС-2346»— 51 ед. (+27,5%), Mercedes-Benz X-Класс —51 ед., FIAT Fullback — 49 шт., (-11%), Isuzu D-MAX — 44 ед. (+238,5%).