ЦОДД на своей странице в Twitter рассказал, водители каких автомобилей чаще всего нарушают правила дорожного движения.
В ЦОДД рассказали, на авто каких марок чаще всего нарушают ПДД
20.04.2019 15:19
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По данным центра организации дорожного движения, за полгода чаще всего нарушения фиксировали у автовладельцев черных, желтых и синих машин марок Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ.
Меньше всего нарушение было зафиксировано у владельцев Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen черных и серых цветов кузова.
В текущем месяце ГИБДД также назвало регионы с наибольшим количеством погибших в 2018 году. Как выяснилось, в первую тройку вошли Краснодарский край, Подмосковье и Ростовская область.
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