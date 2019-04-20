В ЦОДД рассказали, на авто каких марок чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД на своей странице в Twitter рассказал, водители каких автомобилей чаще всего нарушают правила дорожного движения.

По данным центра организации дорожного движения, за полгода чаще всего нарушения фиксировали у автовладельцев черных, желтых и синих машин марок Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ.

Меньше всего нарушение было зафиксировано у владельцев Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen черных и серых цветов кузова.

В текущем месяце ГИБДД также назвало регионы с наибольшим количеством погибших в 2018 году. Как выяснилось, в первую тройку вошли Краснодарский край, Подмосковье и Ростовская область.