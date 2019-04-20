Названы автомобили, от которых владельцы отказываются в первый год

Рейтинг автомобилей, от которых владельцы быстро отказываются, составлен на основании расчетов их продаж и количества экземпляров, оказавшихся на вторичном рынке в первый год с момента покупки.

Так, с наиболее высоким показателем отказа оказались автомобили модели Mercedes-Benz C-class. Показатель для этой машины составляет 12,4%.

Вторым в антирейтинге оказался BMW 3-Series с показателем более 12%. Третья строчка досталась Land Rover Discovery Sport, у которого показатель отказов составляет 11,8%.

В первой пятерке расположились Range Rover Evoque и Mini Cooper Clubman, у которых показатели составили 10,9 и 10,7% отказов.