Названа выхода внедорожника Land Rover Defender новой генерации

Эту модель уже неоднократно замечали на тестах, но подробностей про нее пока нет. Известно, что машину построят на новой платформе. Также сообщается, что новая генерация получит 2,0-литровый турбодизель, а позже появится и бензиновая гибридная версия внедорожника.



Ранее сообщалось, что новый Defender представят в 2019 году, а теперь в компании заявляют, что презентация модели пройдет в сентябре, но конкретной даты пока не называют.

В дилерские центры автомобиль поступит только в первом квартале 2020 года. О сроках появления нового Defender в России пока ничего неизвестно.