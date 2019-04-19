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Названа выхода внедорожника Land Rover Defender новой генерации

Новости
19.04.2019 21:43
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Британская компания Land Rover раскрыла информацию о дате презентации нового поколения внедорожника Defender.

Эту модель уже неоднократно замечали на тестах, но подробностей про нее пока нет. Известно, что машину построят на новой платформе. Также сообщается, что новая генерация получит 2,0-литровый турбодизель, а позже появится и бензиновая гибридная версия внедорожника.


Ранее сообщалось, что новый Defender представят в 2019 году, а теперь в компании заявляют, что презентация модели пройдет в сентябре, но конкретной даты пока не называют.

В дилерские центры автомобиль поступит только в первом квартале 2020 года. О сроках появления нового Defender в России пока ничего неизвестно.

В Сети опубликован первый снимок салона нового Land Rover Defender

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