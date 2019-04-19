Британская компания Land Rover раскрыла информацию о дате презентации нового поколения внедорожника Defender.
Названа выхода внедорожника Land Rover Defender новой генерации
19.04.2019 21:43
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Эту модель уже неоднократно замечали на тестах, но подробностей про нее пока нет. Известно, что машину построят на новой платформе. Также сообщается, что новая генерация получит 2,0-литровый турбодизель, а позже появится и бензиновая гибридная версия внедорожника.
Ранее сообщалось, что новый Defender представят в 2019 году, а теперь в компании заявляют, что презентация модели пройдет в сентябре, но конкретной даты пока не называют.
В дилерские центры автомобиль поступит только в первом квартале 2020 года. О сроках появления нового Defender в России пока ничего неизвестно.
В Сети опубликован первый снимок салона нового Land Rover Defender
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