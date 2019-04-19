Гиперкару Bugatti Divo провели экстремальные испытания в пустыне

Bugatti в пустыне при температуре 40 градусов по Цельсию гиперкару Divo устроила изнурительные испытания. Машина ежедневно на скорости 250 км/ч ездит по трассам в пустыне.

Компания Bugatti показала снимки своего нового гиперкара, которые были сделаны во время тестов. На них присутствует и инженер-разработчик французской марки Джулия Лемке, которая лично следит за испытаниями.



Гиперкар назвали в честь французского гонщика 1930-х годов Альбера Диво. Его создали на базе существующей модели Chiron, но в отличие от нее в Divo новая передняя часть кузова и изменённый передний спойлер.

Также в машине меньше звукоизоляционных материалов и больше карбона. За счет изменений Divo на 35 кг легче Chiron. Мотор в новом гиперкаре такой же, как и у донора – 8,0-литровый W12 мощностью 1500 л.с.

Но несмотря на одинаковые ДВС, Divo на полигоне Nardo за счет лучшей аэродинамики прошел круг на 8 сек быстрее, чем Chiron.