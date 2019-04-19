Ford выпустит новую доступную модель и «заряженный» электрокроссовер

Ford намерен выпустить новый автомобиль, который придет на смену сразу нескольким моделям в числе которых Fiesta, Focus, Fusion и Taurus.

Ранее американская компания Ford объявила, что больше не будет развивать обычные легковушки, а вместо этого она сосредоточится на разработке и производстве кроссоверов, пикапов, внедорожников и спортивных моделей.

По последним данным, до 2023 года Ford представит девять новых моделей, среди которых будет и бюджетная модель.

Ее прототип должны показать в этом или в начале следующего года, но в продажу она поступит не ранее 2022 года.

Также сегодня сообщили, что на платформе C2 от Focus будет создан «заряженный» элетрокроссовер Mustang Mach-E.

Известно, что модель получит дизайнерские решения от Mustang и в нем установят блок батарей, обеспечивающий до 600 км пробега на одном заряде.