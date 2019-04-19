Названы самые востребованные автомобили B-сегмента в России

Рейтинг был составлен на основании данные по продажам автомобилей сегмента за март этого года, когда в общей сложности было реализовано 25 541 ед. авто B-сегмента, что на 7,2% меньше.

За первые три месяца года на российском рынке таких автомобилей было продано в количестве 60 309 ед., что меньше на 8,5%.

Возглавил рейтинг самых востребованных автомобилей B-сегмента в России KIA Rio, продемонстрировавший отрицательную динамику на 8,6% до 7 973 реализованных единиц.

Эта модель лидирует и по итогам продаж за первый квартал. Hyundai Solaris стал вторым в марте с показателем 4848 проданных экземпляров, что на 8% меньше.

В тройке лидеров расположился Volkswagen Polo — 4015 ед. (-3,4%), сообщает «АвтостатИнфо». В ТОП-5 лидеров вошел Skoda Rapid — 2785 ед. (+17,4%) и Renault Sandero (2597 ед, +7,4%).