Химические отходы представляют собой группу особо опасных отходов. Они могут обладать огнеопасными, взрывоопасными, токсичными, коррозионными и ядовитыми свойствами, поэтому утилизация химических отходов требует особого оборудования, надлежащего обращения и контроля. Наша компания обладает более чем 10-летним опытом и специализированным персоналом, обученными сотрудников по управлению этого вида утилизации отходов.

Мы получаем жидкие химические и твердые химические отходы. Как органические, так и неорганические соединения. Являемся одной из немногих компаний в стране, имеющих соответствующие административные разрешения, позволяющие компании осуществлять различные виды деятельности по утилизации или восстановлению химических отходов.

У нас есть специализированные боксы и упаковки, а также ADR транспорт для перевозки химических отходов. Наша компания собирает для утилизации все виды химических реагентов, использованных и просроченных химикатов, мензурки и лабораторные смеси. Мы предлагаем комплексные услуги, которые включают в себя: идентификацию веществ неизвестного состава, сегрегацию, упаковку, погрузку и транспортировку на наш завод по утилизации.

Наша компания имеет право получать и утилизировать химикаты в следующих кодах отходов: 16 03 03 неорганические отходы, опасные вещества

16 03 05 органические отходы, опасные вещества

16 05 06 лабораторные и аналитические химикаты (например, химические реагенты)

16 05 07 выброшенные неорганические химические вещества, содержащие опасные вещества

16 05 08 выброшенные органические химические вещества, содержащие опасные вещества

16 05 09 использованные химикаты, химические реактивы

18 01 06 химикаты, химические реактивы, содержащие опасные вещества

18 01 07 химикаты, химические реактивы

18 02 05 химикаты, химические реактивы, содержащие опасные вещества

18 02 06 химикаты, химические реагенты

И другие коды для химических отходов в соответственной классификации.

К опасным отходам относятся те, которые при попадании в природную среду, могут представлять серьезную угрозу как для людей, так и для животных. Особо опасные отходы благодаря своему типу и составу являются очень опасными, поэтому с ними нужно обращаться осторожно. Их не следует утилизировать вместе с другими отходами, они должны быть отделены от источника происхождения и переданы в специализированные пункты по утилизации. Чтобы удовлетворить ваши потребности и ожидания в области управления химическими отходами, мы предлагаем комплексные решения, которые включают сбор, транспортировку и утилизацию или утилизацию опасных отходов. У нас есть соответствующие знания, опыт и специализированное оборудование.