В большинстве современных автомобилей установлены автокондиционеры, которые позволяют создать в салоне максимально комфортный микроклимат в зависимости от того, какая на улице температура и остальные погодные условия. Не секрет, что такое оборудование периодически требует заправки. Выполняется это при помощи специального оборудования. Приобретают оборудование для заправки автокондиционеров и сервисные центры, которые данную услугу оказывают. Что касается самих автомобилистов, то редко кто из них приобретает такое оборудование, потому что оно слишком дорогое и это нецелесообразно. Исключением могут быть какие-нибудь крупные организации с большим автопарком.

Где купить такое оборудование?

Это изначально оно было в диковинку. Сейчас оборудование активно используется и приобрести его не составляет проблем. Многие сервисные центры уже хорошо разбираются в нем, определились с фаворитами, научились работать, знают, что подходит, например, для легкового транспорта лучше, а что – для внедорожников и т. д. Например, отлично сочетается сканер для легковых авто Autel Maxisys и Jaltest BrainStorm RUS Version, предназначенный для коммерческих моделей транспорта. При выборе такого оборудования, смотреть в первую очередь необходимо не на бренд или стоимость, а на целый набор параметров.

ТОП 5 установок для заправки автокондиционеров

Перед тем, как приобрести ту или иную модель такого оборудования, можно найти большое количество информации о ней, а также отзывы, дополнительную полезную информацию. Очень полезны рейтинги, которые составляются по результатам опросов реальных пользователей. Во время последнего опроса, у респондентов уточняли не только бренд и модель, но и узнавали о том, на какие еще параметры они обращают внимание. Лидерами рейтинга стали следующие установки.

TEXAKONFORT BOSCHACS GRUNBAUM AC ROBINAIR AC LAUNCH VALUE

Что касается остальных параметров, то уточняли, какой именно вариант больше предпочтителен. Так 72,9% респондентов выбрали автоматическое оборудование, 18,6% — полуавтоматическое и 8,5% — ручное. Дополнительными значимыми факторами, которые влияют на выбор оказались:

простота эксплуатации

скорость работы

наличие гарантии качества

стоимость и т. д.

Бренд и страна-производитель, как показал опрос, не являются ключевыми факторами. Большее внимание уделяется именно техническим параметрам.