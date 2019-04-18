ТОП 5 установок для заправки автокондиционеров
В большинстве современных автомобилей установлены автокондиционеры, которые позволяют создать в салоне максимально комфортный микроклимат в зависимости от того, какая на улице температура и остальные погодные условия. Не секрет, что такое оборудование периодически требует заправки. Выполняется это при помощи специального оборудования. Приобретают оборудование для заправки автокондиционеров и сервисные центры, которые данную услугу оказывают. Что касается самих автомобилистов, то редко кто из них приобретает такое оборудование, потому что оно слишком дорогое и это нецелесообразно. Исключением могут быть какие-нибудь крупные организации с большим автопарком.
Где купить такое оборудование?
Это изначально оно было в диковинку. Сейчас оборудование активно используется и приобрести его не составляет проблем. Многие сервисные центры уже хорошо разбираются в нем, определились с фаворитами, научились работать, знают, что подходит, например, для легкового транспорта лучше, а что – для внедорожников и т. д. Например, отлично сочетается сканер для легковых авто Autel Maxisys и Jaltest BrainStorm RUS Version, предназначенный для коммерческих моделей транспорта. При выборе такого оборудования, смотреть в первую очередь необходимо не на бренд или стоимость, а на целый набор параметров.
ТОП 5 установок для заправки автокондиционеров
Перед тем, как приобрести ту или иную модель такого оборудования, можно найти большое количество информации о ней, а также отзывы, дополнительную полезную информацию. Очень полезны рейтинги, которые составляются по результатам опросов реальных пользователей. Во время последнего опроса, у респондентов уточняли не только бренд и модель, но и узнавали о том, на какие еще параметры они обращают внимание. Лидерами рейтинга стали следующие установки.
- TEXAKONFORT
- BOSCHACS
- GRUNBAUM AC
- ROBINAIR AC
- LAUNCH VALUE
Что касается остальных параметров, то уточняли, какой именно вариант больше предпочтителен. Так 72,9% респондентов выбрали автоматическое оборудование, 18,6% — полуавтоматическое и 8,5% — ручное. Дополнительными значимыми факторами, которые влияют на выбор оказались:
- простота эксплуатации
- скорость работы
- наличие гарантии качества
- стоимость и т. д.
Бренд и страна-производитель, как показал опрос, не являются ключевыми факторами. Большее внимание уделяется именно техническим параметрам.