Топ-5 электросамокатов среднего ценового сегмента

Сегодня электросамокаты – востребованные средства передвижения. Они практичны, удобны, компактны. В специализированных заведениях, например, интернет-магазине EkoBike https://eko-bike.ru/, представлено много вариантов с разными комплектациями, параметрами, по разным ценам. От большого ассортимента разбегаются глаза. Чтобы облегчить выбор, мы рассмотрим 5 самых популярных моделей среднего ценового сегмента.

Самые популярные

Среди электрических самокатов для бюджета средней степени можно выделить:

E-toro Esboard. Современный дизайн вкупе с характеристиками даст устройству особые преимущества на городских дорогах. Электросамокат имеет специальный экран и простое управление, с которым справится человек любого возраста. Он развивает скорость до 30 км/ч, что позволит его владельцу быстро добраться из одного пункта в другой. Максимальное допустимое расстояние, которое способен преодолеть гаджет, составляет 30 км. Этого вполне достаточно, чтобы на одном заряде проехать половину среднестатистического города. Весит изделие 18,5 кг, но складной механизм и наличие ручки поможет без труда переместить транспорт в случае разрядки или очень плохой проходимости. Voltrix Tornado 1000w. Отличный вариант для тех, кто ценит длительную, комфортную езду. Скорость в 45 км/ч, максимальный пробег в 45 км и наличие стоп-сигнала, а также габаритных огней дает возможность безопасно ездить на дальние расстояния за короткий срок. Благодаря мощному двигателю можно с легкостью взбираться на возвышенности, ездить по сложным дорожным покрытиям, при этом малые габариты транспортного средства позволяют перемещаться по узким городским улочкам. Весит такой «конь» 45 кг, зато он оснащен складными ручками, которые облегчают перевозку и хранение. В комплект входит съемное сиденье, поэтому Вольтрикс можно использовать не только как традиционный самокат, но и комфортабельный скутер. Superprime. Новая модель с необычным видом, покорит любителей всего необычного. Внешне напоминает велосипед, хотя и не имеет педалей. Оснащена сиденьем, подножкой, грязезащитными крыльями, ЖК-дисплеем, даже сигнализацией и пультом ДУ. Все это поднимает удобство и безопасность на новый уровень. Десятидюймовые пневматические колеса обеспечивают плавную комфортную езду по грунту и асфальту. Предельная скорость – 30 км/ч, поэтому этот самокат подойдет для города, шоссе, парков. За счет складной конструкции требуется мало пространства для хранения и транспортировки UBER SCOOT ES07. Стильный, интересный электросамокат понравится как молодежи, так и более взрослым людям, желающим выразить индивидуальность. Большие надувные покрышки с заметным протектором делают его пригодным для езды по городу и пересеченной местности. Съемное сиденье поможет подстроить модель под предпочтения владельца или конкретную ситуацию. Короткое время зарядки аккумулятора (4 ч) полезно при активной эксплуатации самоката, а скорость в 40 км/ч повышает продуктивность владельца. Zappy 500W-s Lux. Этот электросамокат подойдет абсолютно всем людям, даже пожилым, т.к. он оснащен большой прорезиненной платформой для ног и удобным сиденьем со спинкой. Для большего комфорта в этот вариант включили вместительную металлическую корзину, в которой удобно перевозить продукты или личные вещи. ТС способно проезжать 45 км без дополнительной подзарядки, поэтому приобретение станет отличным другом для тех, кому надо ездить на дальние дистанции.

Теперь вы знаете, какие модели рассмотреть в первую очередь. Удачной покупки!