Кроссовер Volkswagen Touareg получил в России новую версию

Российский офис немецкой марки объявил о старте продаж новой версии своего кроссовера Volkswagen Touareg, получившей приставку к названию Exclusive.

Отличаться такой вариант модели будет расширенным списком оборудования и оформлением экстерьера и салона.

Так, в исполнении Volkswagen Touareg Exclusive будут доступны 19-дюймовый колесные диски, светодиодные фары, тонировка задних стекол, ветровое стекло с атермальным остеклением, а также омыватели фар.

В салоне предложат отделку кожей Savona, полностью цифровую панель приборов и камеру заднего вида.

В списке оборудования также будет функция контроля давления в шинах и четырехзоный климат-контроль.

Моторная гамма спецверсии представлена бензиновым 249-сильным двигателем и трехлитровым дизелем. Среди трансмиссий будет восьмискоростной автомат. Оценили Touareg Exclusive от 4 259 000 рублей.