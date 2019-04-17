Российский офис немецкой марки объявил о старте продаж новой версии своего кроссовера Volkswagen Touareg, получившей приставку к названию Exclusive.
Кроссовер Volkswagen Touareg получил в России новую версию
17.04.2019 13:57
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Отличаться такой вариант модели будет расширенным списком оборудования и оформлением экстерьера и салона.
Так, в исполнении Volkswagen Touareg Exclusive будут доступны 19-дюймовый колесные диски, светодиодные фары, тонировка задних стекол, ветровое стекло с атермальным остеклением, а также омыватели фар.
В салоне предложат отделку кожей Savona, полностью цифровую панель приборов и камеру заднего вида.
В списке оборудования также будет функция контроля давления в шинах и четырехзоный климат-контроль.
Моторная гамма спецверсии представлена бензиновым 249-сильным двигателем и трехлитровым дизелем. Среди трансмиссий будет восьмискоростной автомат. Оценили Touareg Exclusive от 4 259 000 рублей.
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