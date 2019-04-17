В Шанхае представили концепт кроссовера Honda X-NV

Эта электрическая машина в дальнейшем станет серийной и ее разрабатывали исключительно для КНР.

Электрокар разрабатывали специалисты Honda совместно с компанией Dongfeng Honda.

В продаже Honda X-NV появится к концу текущего года. О ценах и комплектациях на модель пока ничего не сообщают, как и технических характеристиках машины.



Еще Honda на выставку в Шанхай привезла гибридную версию Odyssey, а это тоже китайская версия минивэна. Ее разрабатывали совместно с GAC и в продажу она поступит в 2019 году.