На открывшееся автосалоне в Китае компания Honda показала свой новый концептуальный электромобиль X-NV.
В Шанхае представили концепт кроссовера Honda X-NV
17.04.2019 13:39
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Эта электрическая машина в дальнейшем станет серийной и ее разрабатывали исключительно для КНР.
Электрокар разрабатывали специалисты Honda совместно с компанией Dongfeng Honda.
В продаже Honda X-NV появится к концу текущего года. О ценах и комплектациях на модель пока ничего не сообщают, как и технических характеристиках машины.
Еще Honda на выставку в Шанхай привезла гибридную версию Odyssey, а это тоже китайская версия минивэна. Ее разрабатывали совместно с GAC и в продажу она поступит в 2019 году.
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